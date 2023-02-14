شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يصحح أخطاء سموحة أمام الزمالك ويجهز أوجولا ومليك بوعيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات، وفضل مواصلة الاستعداد بعد مواجهة الزمالك أمس الاثنين، التى انتهت بهزيمة الفريق السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحرص أحمد سامى على الاجتماع باللاعبين قبل التدريب الذى بدأ منذ قليل لشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الزمالك وخاصة الدفاع والتمركز الخاطئ للاعبين، بالإضافة إلى إهدار الفرص السهلة التى كانت أحد أسباب الهزيمة من الزمالك.

وطالب أحمد سامى من جهازه سرعة تجهيز الثنائى صديق أوجولا والتونسى مليك بوعيو للاستعانة بهم فى المباريات المقبلة، خاصة أنه رفض الدفع بهم أمام الزمالك لاكتمال جاهزيتم بشكل كامل للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل 19 فبراير، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى المصرى.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.