شكرا لقرائتكم خبر عن ‏كريستو لاعب الأهلي ينضم لـبعثة منتخب تونس استعدادا لبطولة أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم لاعب النادي الأهلي محمد الضاوي كريستو لمنتخب تونس، وذلك قبل المشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة فى مصر من 19 فبراير لـ 11 مارس.

ويخوض منتخب تونس للشباب آخر مبارياته الودية مساء اليوم، أمام المنتخب السنغالي على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عام، والتي تقام في مصر من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

وخاض المنتخبان مباراة ودية جمعت بينهما السبت الماضي، وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب التونسي إلى مدينة الإسكندرية في السابع عشر من الشهر الجاري، حيث يقيم الفريق في أحد فنادق برج العرب، على أن يتدرب في ملاعب ستاد الجيش الفرعي ببرج العرب.

ومن جانبه، وافق مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على استضافة تدريبات منتخب تونس للشباب، الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من ١٩ فبراير الجاري وحتى ١١ مارس المقبل.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة التي تضم كل من زامبيا وجامبيا وبنين، حيث تقام مباريات المجموعة على ستاد الاسكندرية.

وحرص نادي الاتحاد السكندري بالموافقة على استضافة تدريبات نسور قرطاج خلال إقامة البطولة.

وتوجه عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس مجموعة الإسكندرية بالشكر إلى محمد مصيلحي على هذه المبادرة الكريمة.