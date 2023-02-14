شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاتحاد السكندرى يجتمع لوضع حلول للأزمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى لدراسة العديد من الموضوعات المهمة والخاصة بشئون النادى رياضيا واجتماعياً و إنشائيا، وكذلك تم مناقشة الأزمة المالية التي يمر بها النادى، ويُعانى منها معظم الأندية الشعبية و الجماهيرية في الفترة الحالية.

وناقش أعضاء المجلس بعض المقترحات التي من شأنها إحداث بعض من الاستقرار المالى ومواجهة هذا الموقف الصعب خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمة هذه الاقتراحات إجراء حوار مع الجميع داخل منظومة نادى الاتحاد السكندرى من مدربين و لاعبين و إداريين وموردي، الخدمات المختلفة من أجل تخفيض قيمة تعاقداتهم بنسب مئوية متفاوتة، وكذلك إعادة الهيكلة الإدارية داخل النادى و ترشيد الإنفاق بوجه عام و بشكل كبير خلال الوقت الراهن من أجل مواجهة التحديات المالية الكبيرة التي تواجه النادي.

وقد تقرر وضع جميع هذه الملفات و الموضوعات قيد الدراسة من جانب أعضاء مجلس الإدارة لبحث آليات التنفيذ و سُبل تخفيض و ترشيد الإنفاق بوجه عام.

و يدعو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري جميع أبنائه و العاملين به للوقوف صفا واحد و العمل بكل جهد و إخلاص من اجل عبور هذه الأزمة المالية الراهنة ، و العمل على استكمال تطوير النادى و الارتقاء به رياضياً و اجتماعياً وانشائياً .