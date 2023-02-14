شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخسر من أسوان ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من أسوان بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة لحساب الجولة الـ 19 من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

لعب الفريق بتشكيل مكون من عبد الله جمال فى حراسة المرمي وحمدي النقاز وعبد الله حسني وباهر المحمدي وأحمد محسن فى خط الدفاع وسيرجي أكا وكريم الديب ومحمود الشبراوي وصالح جمعة ومحمد عبد السميع فى خط الوسط وياو أنور فى خط الهجوم.

وشارك في الشوط الثاني كل من محمد صبحي ومحمد بيومي وعصام صبحي ومصطفى فارس ومروان حمدي وحسن صابر.

وحرص أحمد حسام ميدو المدير الفني للدراويش، على منح فرصة المشاركة لكافة لاعبي الفريق من أجل تجهيزهم قبيل استئناف مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

وشهدت هذه التجربة الودية مشاركة صالح جمعة بعد غياب دام فترة كبيرة نظرًا لأدائه برنامج تأهيلي منفرد لاستعادة لياقته البدنية.