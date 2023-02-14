كولر يحذر محمد شريف: "ابتعد عن السوشيال ميديا"

ياسر رشاد - القاهرة - عقد المدير الفني السويسري للنادي الأهلي مارسيل كولر جلسه خاصة مع اللاعب محمد شريف مهاجم الفريق، والتي كانت عقب العودة من المغرب وخسارة مباراة فلامنجو على المركز الثالث بمونديال الاندية.

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وكان محمد شريف مهاجم النادي الأهلي قد نشر رسالة من خلال حسابة الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتذر فيه لجمهور المارد الاحمر، بعد خسارة لقاء فلامنجو على تحديد المركز الثالث، وبسبب الأداء الذي ظهر عليه في المونديال.

وأكد كولر لمهاجم النادي الأهلي انه يقدم مستوى جيد مع الفريق، وأن قرار مشاركته من عدمها في المباريات هي بقرار

من المدير الفني السويسري، وليس عليه سوى التركيز داخل الملعب فقط.

وطلب كولر محمد شريف الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانشغال بها والرد على المتابعين، مطالبًا اللاعب بان تكون رسالة الاعتذار للجماهير هي الأخيرة منه ولا يجب أن تتكرر في الفترة المقبلة.

وحذر كولر محمد شريف من عدم تكرار ما فعله وإذا سيعرضه ذلك للعقاب والاستبعاد من تشكيلة الفريق.

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