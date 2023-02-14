فيفا يعتمد النظام الجديد لمونديال الأندية وأفريقيا تشارك بأربعة أندية .. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، التعديلات الجديدة لنظام بطولة كأس العالم للأندية والمقرر تطبيقه بداية من نسخة عام 2025 ، بزيادة أعداد المقاعد المشاركة وتعديل نظام خوض المواجهات.



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السعودية تنظم النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تشهد منافسات البطولة مشاركة 32 نادٍ من مختلف القارات ، بدلاً من النظام الحالي الذي شمل سبعة أندية أبطال القارات بالإضافة إلى البلد المستضيف.



وجاء توزيع الأندية كالتالي :

12 نادٍ من أوروبا.

4 أندية من أفريقيا.

4 أندية من أمريكا الشمالية.

6 أندية من أمريكا الجنوبية.

4 مقاعد من قارة آسيا.

مقعد من أوقوانيسيا.

البلد مستضيف البطولة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ قليل ، تلقيه

اخطارًا من الاتحاد الدولي للعبة يفيد باستضافته فعاليات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال العام الجاري.وتقام الفعاليات خلال العام الحالي في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.ونجح الهلال السعودي ممثل قارة آسيا في التتويج بالميدالية الفضية خلال مشاركته الأخيرة بنهائيات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بدولة المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

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