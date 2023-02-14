الشباب يفوز على أبها ويستعيد صدارة الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نادي الشباب السعودي الفوز على نظيرة أبها بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة الـ18 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023.

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وافتتح التشجيل اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة 22 من الشوط الاول، ثم يضيف اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثاني لشيخ الأندية السعودية في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبعد الفوز على أبها اليوم في الدوري السعودي فإن الشباب قد وصل للانتصار الثاني عشر في الموسم الحالي ويصل للنقطة 40 محتلًا المركز

الاول منتظرًا باقي نتائج الجولة.

على الجانب الأخر توقف رصيد نادي أبها عند النقطة 22 في المركز الثامن من الترتيب، وذلك بعدما استقبل الهزيمة التاسعة في الموسم الحالي.

بدأ الشباب المباراة بتشكيل مكون من كيم سيونج جيو ومتعب الحربي وحسان تمبكتي وحسين القحطاني وفواز الصقور وجريجور كريتشوفياك وإيفر بانيجا وكريستيان جوانكا وسانتي مينا وأرون سالم بوبيندزا وكارلوس جونيور.

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