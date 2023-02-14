أرتيتا يرفض اعتذار لجنة الحكام الإنجليزية

ياسر رشاد - القاهرة - رفض مايكل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال اعتذار لجنة الحكام الإنجليزية، بعدما احتسب حكم مباراة الجانرز أمام برينتفورد هدفًا غير صحيحًا للأخير.

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وانتهت مباراة اَرسنال وبرينتفورد بالتعادل الإيجابي 1/1، ليخسر الجانرز نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإنجليزي.

وأكد أرتيتا أنه يرفض اعتذار لجنة الحكام الإنجليزية، حيث أشار إلى أنه سيكون راضيًا حال أعادوا إليه النقطتين، التي فقدهم.

تصريحات أرتيتا

تحدث أرتيتا على مواجهة برينتفورد فب تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية، حيث قال: "نحن أنهينا اللقاء بغضب وحزن شديد لأن ذلك لم يكن خطأً بشريًا".

وتابع:"هذا كان خطأً كبيرًا في عدم فهم وظيفتك، وهذا غير مقبول،

هذا كلّف آرسنال نقطتين".

وأكمل أرتيتا تصريحاته: "نحن نقدر الاعتذار والشرح في نفس الوقت، هذا كل شيء، يجب أن نتجاوز هذا".

وأردف:" هذا الأمر جعل الجميع في اَرسنال من لاعبين وموظفين ومشجعين أقوى لتخطي هذه العقبة التي فرضوها علينا".

بينما علق على هل مونه راضيًا على مستوى الحكم في المباراة، قال: "لست راضيًا.. سأكون راضيًا فقط إذا أعادوا لي النقطتين، وهو ما لن يحدث".

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