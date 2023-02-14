موعد النسخة المقبلة من مونديال الأندية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف المملكة العربية السعودية ، فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة خلال العام الجاري ، بعد تلقي الاتحاد السعودي للعبة اليوم الثلاثاء اخطارًا بهذا الشأن من قبل الاتحاد الدولي للعبة.



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ومن المقرر إقامة الفعاليات بالمملكة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

كانت دولة المغرب قد استضافت فعاليات النسخة الأخيرة من المونديال بمدينتي طنجة والرباط ، لتصبح السعودية رابع دولة عربية تستضيف فعاليات المحفل العالمي بعد كل من "قطر ، الإمارات والمغرب".



تأجيل مواجهة الهلال ..

وأعلنت رابطة الأندية السعودية لكرةالقدم بالأمس ، تأجيل مواجهة الهلال المقبلة في الدوري أمام الفيحاء والتي كان مقررًا لها غد الأربعاء ، إلى موعد يتم تحديده في وقت لاحق ، بسبب

تعرض الهلال لحالة من الإجهاد على خلفية مشاركته الأخيرة ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب ، وحصد الميدالية الفضية.

وخسر الهلال في النهائي أمام ريال مدريد بطل أوروبا بنتيجة 5 - 3 بعد مباراة ماراثونية ، ليحصد ممثل آسيا الميدالية الفضية الأولى في مشاركات السعودية ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تشهد النسخة بعد المقبلة من البطولة "2025" ، تعديلات بزيادة مقاعد الأندية المشاركة ، وتحديد معايير التأهل إلى نهائيات المونديال.

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