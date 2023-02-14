مجلس إدارة الزمالك ينعي مرسى عطا الله

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الحزن والأسى بين مجلس إدارة الزمالك، بعدما علموا وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطالله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق ورئيس نادي الزمالك الأسبق.

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وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص العزاء لأسرة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن مرسى عطا الله ولد في عام 1943 بمحافظة الغربية، وعمل كصحفي ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، كما تم تعيينه رئيسا للجنة التي ادارت نادي الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي، ورئيس تحرير سابق لمجلة الزمالك.

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