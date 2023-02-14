أزمة قيد الزمالك.. اتحاد الكرة يُراسل الفيفا والأهلي يهدد بالتصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي محمد شبانة على أزمة قيد صفقات الزمالك الجديدة في برنامجه الإذاعي "من الأخر" والذي يُذاع عبر شعبي اف ام.

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وأكد شبانة أن مسؤولي اتحاد الكرة المصري قاموا بمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل معرفة حل الأزمة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الأهلي قام باستشارة هاني أبو ريدة، موضحًا بإن الأمر وارد

وطبيعي.

في السياق ذاته، أوضح شبانه بإن على المسئولين في النادي الأهلي طلبوا من الجبلاية بشكل ودي معرفة ما تم إرساله إلى الفيفا تفصيليا.

كما أن من المنتظر قيام إدارة القلعة الحمراء بالتصعيد خلال الفترة المقبلة.

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