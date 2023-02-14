الزمالك يهزم المصري في بطولة الجمهورية 2005

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق كرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ 22 من بطولة الجمهورية مواليد 2005.

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جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد خالد السمبوك، وشهدت المباراة تقديم لاعبو الفارس الأبيض مستوى فني كبير.

جدير بالذكر أن فريق زمالك 2005 يقوده كلٍ من:

نعمان سامى مدربا للفريق، محمد فوزي مساعد مدرب، محمد عبدالجواد، مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا، وياسين السيد غنيم، أخصائى تأهيل وإصابات.

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