9 قنوات تنقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض باريس سان جيرمان مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيرة فريق بايرن ميونيخ مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد حديقة الأمراء، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر من مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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وحصلت مجموعة كبيرة من القنوات على حقوق نقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تقرر أن تنقل المواجهة من خلال 9 قنوات في مختلف الدول.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ونعرض لكم 9 قنوات تنقل المواجهة مباشرة في دوري أبطال

أوروبا كالآتي:-

beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

قناة beIN Sports HD 1 English بالتعليق الإنجليزي.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal البرتغالي.

قناة Sky Sport Football Italia الإيطالية.

قناة Canal + France .

وقناة BT Sport 2 HD .

قناة Club RTL .

قناة RMC Sport 1.

تأهل بايرن ميونيخ في المركز الأول عن المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، بينما تأهل باريس سان جيرمان في المركز الثاني عن المجموعة الأخيرة برصيد 14 نقطة.

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