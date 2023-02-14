السعودية تنظم النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقيه اخطارًا من الاتحاد الدولي للعبة ، باستضافة منافسات النسخة المقبل لبطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى ، ليشارك بطل الدوري السعودي في المنافسات المقبلة رفقة الفريق المتوج ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأصبحت السعودية رابع دولة عربية تستضيف فعاليات المحفل العالمي إلى جانب المغرب ، قطر والإمارات.

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انجاز الهلال ..

وحقق الهلال السوداني انجازًا غير مسبوقٍ في مشاركات الأندية السعودية بكأس العالم للأندية ، بعد حصده الميدالية الفضية عقب النجاح في التأهل إلى المباراة النهائي للبطولة الأخيرة قبل الخسارة أمام ريال مدريد في مباراة النهائي الماراثونية بخماسية لثلاثة.

وفاز الهلال في قبل النهائي على نظيره فلامنجو

البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية بثلاثية لهدف.وشهدت النسخة الأخيرة من المونديال مشاركة أندية ..الهلال السعودي بطل آسيا.أوكلاند سيتي النيوزيلندي.الوداد المغربي بطل أفريقيا.الأهلي وصيف البطولة الأفريقية الأخيرة.فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.سياتل الأمريكي بطل أمريكا الشمالية.ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

ومن المقرر وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي للعبة ، زيادة عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية اعتبارًا من نسخة عام 2025 ، مع وضع معايير جديدة في تأهل الأنديةالمشاركة للبطولة.



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