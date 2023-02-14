الامارات | استعراض ترتيبات كأس السوبر الإماراتي.. "العين بالأبيض والشارقة بالأحمر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، ظهر اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني لكأس السوبر الإماراتي، الذي سيجمع فريقي العين والشارقة، في الساعة 20:30 من مساء 25 فبراير الجاري، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي تحت شعار "السوبر إماراتي".

وترأس الاجتماع المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وليد الحوسني، وحضره ممثلو ناديي العين والشارقة، إدارة الحكام، شرطة دبي، شركة الأمن الخاصة، الإسعاف، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي النصر.

وقالت الرابطة في بيان صحافي إنه تم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، الأمور الفنية، التنظيمية، والإعلامية، حيث سيكون فريق العين على يسار المنصة، وفريق الشارقة على يمينها.

واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق العين الأبيض كاملاً، بينما سيلعب الشارقة بالطقم الأحمر كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، قبل يوم من موعد المباراة، وتنطلق الحصة التدريبية الرسمية لفريق الشارقة في السادسة والنصف مساء، ولمدة ساعة كاملة، ثم العين من 7:45 مساء وحتى 8:45 مساء، وتم الاتفاق على أن تكون الحصص التدريبية مغلقة، وسيتم فتح أول 15 دقيقة لممثلي وسائل الإعلام.



وتم تخصيص بوابات الدخول لجماهير الفريقين على النحو التالي:

جماهير فريق العين:

فئة "بريميوم": يسار المنصة

الدرجة الأولى: بوابة 10 و11

الدرجة الثانية: البوابات 6، 7 و8.

جماهير فريق الشارقة:

فئة "بريميوم": يمين المنصة

الدرجة الأولى: بوابة 13 و14

الدرجة الثانية: البوابات 16، 17 و18.



يذكر أن البوابات ستفتح في السادسة والنصف مساء، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط ستاد آل مكتوم، تنطلق قبل ساعتين من موعد المباراة، بالإضافة إلى سحب على جائزة كبرى مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي بين شوطي المباراة، وجوائز عينية مقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية.

