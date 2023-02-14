شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد "ثنائية" متولي وعبد المنعم لدفاع الأهلي أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على اللعب بالثنائي محمد عبد المنعم ومحمود متولي في دفاع الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في بطولة أفريقيا.

وشارك ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم في مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي الأخيرة بمونديال الأندية ، بعدما شاركت ثنائية عبد المنعم ومتولي في مباراة ريال مدريد الإسباني بالبطولة ذاتها.

ويرغب المدرب السويسري في الاستعانة بالثنائي متولي وعبد المنعم في مباراة الهلال المرتقبة المقرر لها عصر السبت المقبل بالخرطوم.

على صعيد متصل ، يُحدد السويسري مارسيل كولر خلال مران الغد مصير البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق من رحلة السودان لخوض مباراة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب سافيو عن مباريات الأهلي في مونديال الأندية الذي أُسدل الستار عليه مؤخراً في المغرب ، دون أن يكشف الأهلي عن أسباب هذا الغياب وأن كانت المعلومات المتداولة في هذا الشأن تؤكد أن الغياب جاء لعدم جاهزية اللاعب فنياً وعدم تماثله للشفاء جيداً من الإصابة التي تعرض لها قبل مونديال الأندية وكانت في الركبة.

ومن المقرر أن يتابع كولر جاهزية سافيو خلال مران الغد وبعد غد لحسم موقفه من السفر مع الفريق الخميس المقبل للسودان لخوض مباراة الهلال في أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويطير الأهلي إلى السودان بعد غد الخميس الموافق يوم 16 فبراير الحالي، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، ويواجه الأهلي فريق الهلال في السودان يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلى تدريباته صباح غدا الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.