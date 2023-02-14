شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر 5 لاعبين فى رحلة السودان ولاعب سادس مُرشح للغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الكرة بالنادي الأهلي خمسة لاعبين على الأقل في مباراة الهلال السوداني المقرر لها 18 فبراير الجاري في أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخسر الأهلي ، جهود كلاً من ، أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير للإصابة الطويلة وعمرو السولية الذي تعرض للإصابة في السمانة خلال مباراة ريال مدريد، بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما يغيب خالد عبد الفتاح بسبب طرده في مباراة فلامنجو بكأس العالم للأندية ، فيما سيتحدد مصير البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق خلال الساعات المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.

على صعيد أخر ، بدأ مسئولو النادي الأهلي بشكل مُبكر للغاية التحضير لانتقالات الصيف المقبلة من أجل إبرام أكثر من صفقة قوية على الصعيدين الهجومي والدفاعي، بعدما أثبتت مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية حاجته الماسة للتعاقد مع مهاجم متميز، بعدما حال ضيق الوقت ومغالاة الأندية فى التعاقد مع أكثر من صفقة أرادها الجهاز الفنى وتحديداً فى خط الهجوم فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفى هذا الشأن، ينوي مسئولو القلعة الحمراء الاستجابة لطلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بها لإتمامها، لاسيما أن هناك عدة مراكز تحتاج تدعيمات فى مقدمتها المهاجم الصريح والظهير الأيسر والدفاع.

ومن المقرر أن يقوم مارسيل كولر باختبار جميع لاعبي الفريق في المباريات القادمة، محلياً وأفريقياً، لتحديد احتياجاته جيداً للبدء فى إنهاء تدعيماتها مُبكراً، لاسيما أن اللاعبين المُتاحين للتعاقد معهم فى ميركاتو الصيف يكونوا أكبر من المعروضين خلال انتقالات الشتاء، علماً بأن الأهلي تعاقد فى ميركاتو الشتاء الأخير مع كل من، مروان عطية وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي "كريستو" وأحمد القندوسي.