الامارات | تخسير نادٍ إماراتي.. وتغريم آخر تلفظ جمهوره على الحكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقال اتحاد كرة القدم الإماراتي في بيان صحافي إن لجنة الانضباط نظرت في الإحالة المقدمة لها من لجنة المسابقات بخصوص مخالفة نادي الذيد للائحة مسابقة دوري الدرجة الأولى في مباراته أمام الحمرية، وقررت خسارة نادي الذيد في هذه المباراة بنتيجة (صفر– 3)، لمخالفته لنظام الاستبدال بمشاركة لاعبين لا يحق لهم قانوناً الاشتراك في المباراة، فيما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على النادي العربي بسبب قيام جماهيره بالتلفظ على الحكم خلال مباراة الفريق الأول للنادي مع نادي التعاون ضمن دوري الدرجة الأولى، وقررت اللجنة إيقاف لاعب فريق فليتود يونايتد فريدريكو ثلاث مباريات وتغريمه ملغ وقدره ثلاثة آلاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، ولذات السبب تم إيقاف لاعبي فريق لاليغا اتش بي سي عناية الله نور وجوليان لينادرو وتغريمهما مبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم وذلك ضمن مباراة الفريقين ضمن دوري الدرجة الثانية، وأيضاً توجيه عقوبة لفت نظر لنادي فليتود يونايتد لمخالفته قواعد تسجيل اللاعبين.

وتم إيقاف لاعب فريق شباب الأهلي محمد جاسم مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ألفي درهم للتحدث إلى حكم المباراة بطريقة غير لائقة في مباراة فريقه مع الإمارات ضمن مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة ، وإيقاف لاعب فريق الرمس حمد ظافر ستة مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ستة آلاف درهم بسبب ارتكابه عدد من المخالفات خلال مباراة فريقه مع دبا ضمن مسابقة دوري الشباب تحت 18 سنة.

كما قررت اللجنة منع إداري فريق الوصل محمد علي من مرافقة فريقه مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ستة آلاف درهم بسبب التحدث بطريقة غير لائقة مع الحكم في مباراته ضد نادي اتحاد كلباء دوري الناشئين تحت 17 سنة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها ألف وسبعمائة وخمسون درهم لحصول لاعبيه على سبع بطاقات صفراء خلال مباراة الشارقة وبني ياس ضمن مسابقة دوري الناشئين تحت 16 سنة.