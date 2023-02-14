موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره بايرن ميونخ الألماني، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب بارك دي برانس، في إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين، على ملعب "الأليانز آرينا"، يوم الأربعاء 8 مارس المقبل.

وتأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، حيث نجح فى تحقيق الفوز فى كل المباريات امام فريق برشلونة وإنتر ميلان، فيكتوريا بلزن، بينما تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما احتل المركز الثاني فى المجموعة الثامنة خلفًا لفريق بنفيكا البرتغالي، بفارق الاهداف بينهما.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

استعاد باريس سان جيرمان خدمات الثنائي ليونيل ميسي وكليان مبابي بعد تعافيهما من الإصابة، التي أبعدتهما الفترة الأخيرة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-1-2

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي - سيرخيو راموس - ماركينيوس - نونو مينديش

ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - كارليس سولير

ليونيل ميسي - نيمار- مبابي

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يتواصل غياب السنغالي ساديو ماني عن صفوف بايرن ميونخ بسبب الإصابة التي تعرض لها في شهر نوفمبر الماضي.

من المتوقع أن يعتمد المدرب يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

يان سومر

جواو كانسيلو - بنجامين بافارد - ماتايس دي ليخت - ألفونسو ديفيس

ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

سيرج جنابري - جمال موسيالا - ليروي ساني

توماس مولر

القناة الناقلة

أعلنت مجموعة شبكات بي إن سبورت عن نقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ فى ذهاب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق: حسن العيدروس.