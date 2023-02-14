الأبيض يعود للمربع الذهبي.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سموحة

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك، فوزا غاليا على نظيره سموحة، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد سموحة عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سموحة:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 37 نقطة من ١٥ مباراة.

2- بيراميدز في المركز الثاني برصيد 34 نقطة من ١٧ مباراة.

3- فيوتشر في المركز الثالث برصيد 34 نقطة من ١٧ مباراة.

4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 32 نقطة من ١٨ مباراة.

5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 31 نقطة من ١٧ مباراة.

6- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

7- غزل المحلة في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

8- فاركو في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

9- أسوان في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

11- المصري في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

12- سموحة في المركز الثاني عشر برصيد20نقطة.

13- طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

14- إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

15- الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

16- حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر 13 نقطة.

18- البنك الأهلي في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقاط.