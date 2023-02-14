شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر وفتوح يشاركان فى تدريب الزمالك الجماعى استعدادًا للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لاجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة فاركو في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، مما تسبب في غيابه عن مباراة سموحة الأخيرة.

وخاض أحمد فتوح الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

وشارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، في التدريبات الجماعية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب معاناته من إجهاد عضي تعرض له خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وغاب بسببه عن مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز .

وشارك عمر جابر بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية والفقرة الخططية والتقسيمة الفنية برفقة مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.