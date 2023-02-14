شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يشارك فى تدريب الزمالك بصورة كاملة استعدادًا للمريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، بصورة كاملة استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك "الونش"، في الحصة التأهيلية والفقرة الخططية ، بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل، بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى محمود حمدي "الونش" المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية عقب عودته من قطر، و ذلك بعد تماثله للشفاء بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية في وتر الخلفية وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة في إنجلترا.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.