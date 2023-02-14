شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعالج إرهاق سموحة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك، الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام سموحة ، فقرة تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، هذه الفقرة للمجموعة التي شاركت أمام سموحة، من أجل علاج الارهاق وتجهيز اللاعبين بصورة جيدة للمواجهة المقبلة.

و اكتفت هذه المجموعة بأداء تدريبات استشفائية وتأهيلية فقط دون استكمال باقي المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.