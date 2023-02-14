كيف يستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى بدوري الأبطال الأفريقى؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالأهلي لبدء مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني، ضمن لقاءات مرحلة المجموعات، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: متى تغادر بعثة الأهلى للسودان ؟ ج: يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

س: من يتولى رئاسة بعثة الأهلى في السودان ؟

ج: مجلس إدارة النادي الأهلي كلف العامري فاروق نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السودان، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

س: ماهى غيابات الأهلى في رحلة السودان ؟

ج: يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود أكثر من لاعب فى مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا، هم أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، بجانب الثنائى عمرو السولية الذى يعانى من شد فى عضلة السمانة وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة فلامنجو البرازيلي التى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين فى كأس العالم للأندية.

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة الهلال ؟

ج: يستأنف غداً الأربعاء فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السودانى بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية يومى الاثنين والثلاثاء عقب عودة البعثة من المغرب بعد انتهاء مشاركاتها في كأس العالم للأندية والتي اكتفى المارد الأحمر بإحراز المركز الرابع خلاله.

س: ماهو موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى ؟

ج: يستعد فريق الأهلى لمواجهة الهلال السودانى فى الثالثة عصر السبت المقبل (بتوقيت القاهرة) فى السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

س: ماهى مجموعة الأهلى بدوري الأبطال ؟

ج: أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".

س: كيف تأهل الأهلى لدور المجموعات بدوري الأبطال ؟

ج: تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.