أحمد فتوح يشارك في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ‏ شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

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يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة فاركو في الجولة الـ 17 لمسابقة الدوري الممتاز،

مما تسبب في غيابه عن مباراة سموحة الأخيرة.

وأدى أحمد فتوح الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.