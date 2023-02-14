أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمباراة إلتشي بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة إلتشي مساء غد الأربعاء على ستاد سانتياجو برنابيو في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني الممتاز.

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وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة إلتشي كالآتى:

حراسة المرمى: لونين، لويس لوبيز وكانييثاريس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز وروديجر.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أريباس وثيبايوس.

خط الهجوم: بنزيمة، أسينسيو، ماريانو ورودريجو.

ترتيب ريال مدريد إلتشي في بطولة الدوري

الإسباني:

يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، يحتل إلتشي المركز العشرين برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي:

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء غد الأربعاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12 مساءً بتوقيت الإمارات.

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