تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك بعد مباراة سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - خضع اللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة سموحة، لفقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

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وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، هذه الفقرة للمجموعة التي شاركت أمام سموحة، من أجل علاج الإرهاق وتجهيز اللاعبين بصورة جيدة للمواجهة المقبلة.

واكتفت هذه المجموعة بأداء تدريبات

استشفائية وتأهيلية فقط من دون استكمال باقي المران وفقًا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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