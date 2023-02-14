إصابة نجم ريال مدريد قبل مباراة إلتشي

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني، قبل مباراة إلتشي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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وتابعت التقارير إن توني كروس يواجه شبح الغياب عن ريال مدريد أمام إلتشي في مباراة الغد، لكن سيتم حسم القرار من جانب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

كما غاب عن مران ريال مريد فيرلاند ميندي، وإيدين هازارد، بالإضافة إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي منحه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي راحة سلبية لغيابه عن مباراة إلتشي بسبب الإيقاف.

بينما عاد إلى مران ريال مدريد قبل مواجهة إلتشي، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد شقائه من الإصابة التي أدت إلى غيابه عن بطولة كأس العالم للأندية، لكن لا تزال مشاركته غدًا، موضع شك وقد يغيب للمباراة الثالثة على التوالي.

ويأتي فريق ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 45 نقطة خلفًا لبرشلونة المتصدر برصيد 56 نقطة.