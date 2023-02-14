مرتضي منصور: "سيف جعفر أثبت أنه أفضل من إمام عاشور 100 مرة"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" على مكاسب كثيرة في مباراة الزمالك وسموحة في بطولة الدوري المصري.

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وقال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات عبر الفيديو: "إن سيف فاروق أثبت في مباراة سموحة أنه أفضل من إمام عاشور وله مستقبل باهر".

وأضاف: "سيف جعفر يمتلك مستوى باهر خلال الفترة المقبلة وحصدنا 110 ملايين من بيع إمام عاشور في الدنمارك وربنا يوفقه في التجربة الاحترافية".

وأتم تصريحاته: "سيف فاروق جعفر أثبت أنه أحسن من والده من 100 مرة على الأقل لم يتساقط في منطقة الجزاء للحصول على ركلة الجزاء".

حصل سيف فاروق جعفر لاعب وسط فريق الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم لاعب الوسط الجائزة عقب انتهاء المباراة التي انتهت بفوز فريقه على الفريق السكندري.

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