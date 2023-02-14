جونيور يقود تشكيل الشباب لمواجهة أبها في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو تشكيل الشباب لمواجهة أبها، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من مواجهات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023.

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يحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن النصر المتصدر بنفس عدد النقاط، على الجانب الآخر يحتل أبها المركز الثامن في الترتيب برصيد 22 نقطة.

تشكيل الشباب لمواجهة أبها في الدوري السعودي:

كيم سيونج جيو في حراسة المرمى.

في الدفاع: متعب الحربي وحسان تمبكتي وحسين القحطاني وفواز الصقور.

في خط الوسط: جريجور كريتشوفياك وإيفر بانيجا ورياض شراحيلي.

في الوسط الهجومي: كريستيان جوانكا وسانتي مينا.

كارلوس جونيور في قلب الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الشباب لمواجهة أبها حسين شيعان ونادر الشراري ومحمد دربوش وحسين الصبياني وماجد كنبية وتركي العمار وهتان باهبري وفهد المولد وأرون سالم بوبيندزا.

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