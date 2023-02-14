رابطة الأندية السعودية توضح سبب تأجيل مباراة الهلال والفيحاء

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت رابطة أندية دوري المحترفين السعودي السبب الحقيقي خلف تأجيل مباراة الهلال والفيحاء بدوري روشن، التي كان مقرر لها أن تقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة 17 من منافسات الموسم الحالي 2022-2023.

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وكشفت رابطة الأندية السعودية أن نادي الفيحاء لديه علم مسبق بتأجيل المباراة أمام الهلال، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه التصريحات التي نفت من خلالها علم ناديها.

سبب تأجيل مباراة الهلال والفيحاء:

وقررت رابطة الأندية السعودية تأجيل مباراة الهلال والفيحاء لوقت لم يتم تحديده، وهو الأمر الذي تسبب في ضجة وأزمة خصوصًا أن السبب لم يكن واضحًا، بجانب عدم تحديد الوقت البديل للمباراة.

وأشارت الرابطة في بيانها أن نادي الهلال طلب بالتحديد في يوم 8 من شهر فبراير الجاري، تأجيل مواجهته أمام الفيحاء ضمن مواجهات الجولة الـ 17، وبالفعل تمت إحالة الطلب للجنة المسابقات للمناقشة.

أجرى سكرتير لجنة المسابقات اتصالًا مع رئيس نادي الفيحاء يستفسر من خلاله عن هل سيتم تأجيل المباراة أم لا ليؤكد له رئيس الفيحاوي أنها بالفعل سيتم تأجيلها، وبالفعل تم اتخاذ قرار التأجيل من لجنة المسابقات بالرابطة.

وفي وقت آخر، أجرى سكرتير لجنة المسابقات اتصالًا برئيس الفيحاء لإبلاغه أنه سيتم إرسال إيميل التأجيل، وعندما تم إرساله طلب منه مجددًا التعديل في صياغة الميل.

الموقف القانوني من تأجيل مباراة الهلال والفيحاء:

أوضح أحد القانونيين أن الرابطة لديها كامل الحق في تأجيل المواجهة بعد الاستناد للمواد تحت بند المصلحة العامة.

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