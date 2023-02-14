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البرتغالى جوميز يقترب من منصب رئاسة لجنة الحكام

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ياسر رشاد - القاهرة -  استقر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام على هوية رئيس لجنة الحكام الجديد خلافة للإنجليزى كلاتينبرج.

 

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 وتتجه النية داخل الاتحاد المصرى لتعيين البرتغالى دوارتي جوميز، رئيسًا للجنة الحكام خلال الفترة المقبلة بعد قبول استقالة كلاتينبرج.

 وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرر قبول استقالة مارك كلاتنبيرج وتكليف الشئون القانونية برئاسة المستشار محمد الماشطة بالاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد وما يترتب على الاستقالة طبقًا لبنود العقد المبرم.

 الإنجليزى كلاتنبرج كان قد تولى مهام تطوير لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري في بداية الموسم الجاري، قبل أن يرحل في الأيام الماضية بعد قبول استقالته.

 

 كما أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، موافقته على تسوية

مستحقات كلاتنبرج ، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

 

 وفي سياق آخر، اتفق اتحاد الكرة مع إحدى شركات تكنولوجيا الفيديو في الممتاز لتحديث تقنية الفيديو بعد جلسات عدة شارك فيها وليد العطار، الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة مع مسؤولي الشركة في إسبانيا.

 كما تم الاتفاق على جدولة دفع رسوم تقنية الفيديو بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية على فترات ودفع الرسوم بالجنيه المصري، بالإضافة إلى دفع التكلفة بالسعر القديم بالدولار واستلام تحديثات التكنولوجيا مجانًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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