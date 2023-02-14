فيريرا يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا المقبلة

وأشاد فيريرا في بداية جلسته مع لاعبي الزمالك بالأداء والمجهود المبذول خلال لقاء الأمس أمام سموحة، الذي فاز فيه الأبيض بثلاثية مقابل هدف ضمن الجولة الـ 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب فيريرا اللاعبين بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والظهور بأفضل

صورة في البطولات كافة التي يشارك فيها الفريق.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدوري والتركيز في المواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.