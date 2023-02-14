اخبار الرياضه

رونالدو يحتفل مع جورجينا بعيد الحب " محظوظ جدًا لوجودك في حياتي"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة -  احتفل النجم البرتغالي  لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال، بعيد الحب مع صديقته  جورجينا رودريجيز.

 

 ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، صورة تجمع بينه وبين جورجينا قائلًا: "عيد حب سعيد ميو عمر! محظوظ جدًا لوجودك في حياتي!".

 

 اقرأ أيضًا: هدف رونالدو بقائمة الأفضل في الجولة الـ16 بدوري روشن

 

 وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي مع الفريق العالمي وسجل في آخر مباراة سوبر هاتريك في شباك الوحدة.

 

 

 ومن المقرر أن تبدأ مباريات الجولة الـ 17 مساء غد الثلاثاء الموافق 14 من شهر فبراير 2023، التي تجمع بين الشباب وأبها في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية ، و7 مساءً بتوقيت الإمارات التي تقام  على ستاد الأمير فيصل بن فهد الملز.

 

 لمزيد من الأخبار .. اضغط هنا.

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا