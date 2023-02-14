رونالدو يحتفل مع جورجينا بعيد الحب " محظوظ جدًا لوجودك في حياتي"

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال، بعيد الحب مع صديقته جورجينا رودريجيز.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، صورة تجمع بينه وبين جورجينا قائلًا: "عيد حب سعيد ميو عمر! محظوظ جدًا لوجودك في حياتي!".

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وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي مع الفريق العالمي وسجل في آخر مباراة سوبر هاتريك في شباك الوحدة.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الجولة الـ 17 مساء غد الثلاثاء الموافق 14 من شهر فبراير 2023، التي تجمع بين الشباب وأبها في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساءً بتوقيت الإمارات التي تقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد الملز.

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