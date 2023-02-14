الامارات | كأس دبي الذهبية للبولو تنطلق غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدا الأربعاء منافسات النسخة الـ14 من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2023، التي تستضيفها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي، بمشاركة 8 فرق بهانديكاب 20 جول، وتستمر فعالياتها حتى 4 مارس المقبل.

وكانت قرعة البطولة وزعت الفرق الـ8 على مجموعتين؛ ضمت الأولى فرق «الإمارات» و«ذئاب دبي كافو»، و«غنتوت»، و«كلينوفا»، وضمت الثانية فرق «إيه أم»، و«الحبتور إيفزا»، و«بنجاش» و«مهرة».



وتبدأ فعاليات هذه النسخة غدا بمباراتين في المجموعة الثانية للبطولة؛ حيث يلتقي فريق «الحبتور ايفزا» بقيادة محمد الحبتور مع «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش، ويواجه فريق «إيه أم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم فريق «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور.

وتحظى النسخة الحالية، والتي تقام ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية باهتمام محلي وإقليمي كبيرين، بعدما أسهمت البطولة عبر سنواتها الماضية في نشر وتطوير اللعبة والارتقاء بها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتصنف البطولة حاليا كثاني أعلى البطولات على مستوى العالم، بالتساوي مع بطولات إسبانيا، وبعد بطولات بريطانيا والولايات المتحدة من حيث تصنيف اللاعبين «الهانديكاب 20 جول».

وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته البالغة بانطلاقة النسخة الـ14 مهنئا محبي وعشاق اللعبة.