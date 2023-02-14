تحرك عاجل من الأعلى للإعلام ضد صفحات الفتنة والتعصب الرياضي

الشارقة - اميمة ياسر - قال المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، برئاسة كرم جبر، إنه يقوم حالياً باتخاذ كافة الإجراءات الادارية والقضائية اللازمة ضد أى صفحة تؤجج روح التعصب الرياضى.

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه فى إطار قيامه بمتابعة وسائل الإعلام المختلفة، وما تم رصده من إدارات الرصد المختصة بالمجلس الأعلى وخاصة في المجال الرياضي، فقد تلاحظ التزام معظم وسائل الإعلام والصحف بالضوابط والمعايير المقررة من المجلس بموجب قانونه.

كما تبين من واقع الرصد اليومي المشار إليه وبعض الشكاوى التي وردت إلى المجلس وجود عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ذات المتابعة الكثيفة، تقوم ببث ونشر بعض المنشورات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج روح التعصب والتميز بين المواطنين في المجال الرياضي، وتتضمن إساءة وسباً وقذفاً في حق المؤسسات والجماهير والأفراد، بما يحض على العنف والكراهية وما يخالف القانون.