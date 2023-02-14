بعد الفوز على سموحة بثلاثية.. مرتضى منصور: أولتراس الزمالك نحس.. والمحللين أشادوا بفيريرا ولم يذكروني

الشارقة - اميمة ياسر -

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على فوز الفارس الأبيض على فريق سموحة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى، في فيديو نشره عبر قناته بموقع "يوتيوب"،: "منذ أسبوع لا أذهب إلى النادي، لأنني كنت مريضًا، والسبب الثاني أنني أقسمت إني لن أدخل النادي إلا عندما يحصل كل عامل على راتبه".

وأضاف رئيس الزمالك: "أحمد الله على فشل المؤامرة، منذ أسبوع يتم سبي أنا وأمير وأحمد، لي سؤال بعد أن سمعت المحللين في قناتي أون تايم سبورت والزمالك، حيث ظلوا يشيدون بـ عبقرية فيريرا واللاعبين 3 ساعات، والرجل الذي عبر بكل تلك الأزمات لم يذكروه بكلمة".

وتابع: "لم يذكرني أحد بكلمة، ومن المفترض أن هؤلاء المحللين محايدين، أنا سعيد أنهم أشادوا بـ فيريرا واللاعبين، لكن حزين أنهم لم يذكروني".

وواصل مرتضى: "(العيال بتوع الألتراس) منذ 3 مباريات يسبون مصطفى شلبي وأسامة نبيه، وكانوا يريدون عودة فيريرا (انتم نحس) كل مرة تحضرون لقاء نخسر".

وأكمل: "حسين لبيب أنت خائن، أنت وممدوح عباس ونجله أيمن، وأحمد سليمان، وأقول لـ لبيب أريد أي إشارة تدل على أنك كنت رئيس نادي ناجح، القصة ليست الزمالك، هذه مؤامرة، ونصف الجماهير التي حضرت مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد من ضمن العصابة".

وقال رئيس نادجي الزمالك: "أي شخص غيري كان اهتز من كثرة الأحداث في الفترة الحالية، لكن الحمد لله تخطينا فترة صعبة، وأشكر جمهور الزمالك المحترم الذين تصدوا لهذه المؤامرة الحقيرة، والصفحات التي دعمتني بصفتي رئيس النادي، مباراة سموحه كانت عودة الروح للاعبين وعودة فيريرا".

واختتم مرتضى منصور: "الحمدلله اللاعبون أثبتوا أنهم رجال، وشيكابالا اتصل بـ أمير مرتضى بسبب المستحقات، وكل مستحقاتهم ستكون غدًا في حساباتهم، عندما تسعدون الجماهير سأسعدكم".