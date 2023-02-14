شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع موهوبى مشروع ستارز أوف إيجبيت فى يومهم الأول بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، موهوبى مشروع ستارز أوف إيجبيت لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى كرة القدم ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، فى يومهم الأول بإسبانيا، لخوض اختبارات التجارب كأفضل موهوبين تم انتقائهم واختيارهم من قبل المختصين بالبرنامج.

وشهد اليوم الأول للثنائى عبدالله عيد وكاراس عشرى فى إسبانيا "موهوبى مشروع ستارز أوف إيجبيت"، تدريبات صباحية خفيفة، تبعها تدريبات مسائية مكثفة مع عناصر فريق ألكوبينداس 2010 صاحب المركز الثالث بعد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فى الدورى الإسباني، بحضور عمرو مهنا الرئيس التنفيذى للمشروع القومى للموهوبين لكرة القدم "ستارز أوف يجبيت".

وأشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى أن المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، يأتى فى إطار مشروعات تطوير الرياضة المصرية، وتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتطوير الشامل من خلال الالتقاء بالمواهب المصرية فى جميع الفروع والمحافظات.

لفت صبحى إلى برامج الدعم والرعاية التى تنفذها الوزارة لاكتشاف ورعاية اللاعبين الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواه للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب، مشيرًا إلى الدور القومى الذى تقوم به الوزارة فى اكتشاف المواهب من خلال فكر علمى وتطبيقي، ورؤية كبيرة لاكتشاف المزيد من الموهوبين وزيادة عدد المحترفين المصريين.



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