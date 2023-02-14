شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يلتحق بمعسكر ميتلاند استعداداً للشبونة والأهلى يبحث عن مهاجم سوبر.."النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها، التحاق إمام عاشور بمعسكر ميتلاند بالبرتغال استعداداً لمواجهة لشبونة، وتنقيب الأهلى عن مهاجم سوبر قبل الميركاتو الصيفى .

يلتحق إمام عاشور لاعب الزمالك المنضم مؤخراً إلى فريق ميتلاند الدنماركى، بمعسكر فريقه الجديد فى البرتغال، استعداداً لمواجهة سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي.

وكان إمام عاشور قد غادر القاهرة فجر اليوم الثلاثاء للاتحاق بصفوف فريقه الجديد.

وأصدر نادى ميتييلاند الدنماركى بيانًا رسميًا كشف فيه الأسباب التى أدت إلى تأخر انضمام إمام عاشور لاعب الفريق الجديد المنضم حديثًا من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمعسكر الفريق المقام حاليًا .

بدأ مسئولو النادي الأهلي بشكل مُبكر للغاية التحضير لانتقالات الصيف المقبلة من أجل إبرام أكثر من صفقة قوية على الصعيدين الهجومي والدفاعي، بعدما أثبتت مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية حاجته الماسة للتعاقد مع مهاجم متميز، بعدما حال ضيق الوقت ومغالاة الأندية فى التعاقد مع أكثر من صفقة أرادها الجهاز الفنى وتحديداً فى خط الهجوم فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفى هذا الشأن، ينوي مسئولو القلعة الحمراء الاستجابة لطلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بها لإتمامها، لاسيما أن هناك عدة مراكز تحتاج تدعيمات فى مقدمتها المهاجم الصريح والظهير الأيسر والدفاع.

قرر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين لمواجهة حالة الإجهاد التى يعانى منها أغلب عناصر الفريق بعد خوض 4 مباريات قوية فى 11 يوما بكأس العالم للأندية.

وعقد كولر اجتماعا مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين.

من جهته قال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن الجهاز الفني حرص على الاطمئنان على الحالة الطبية والبدنية للاعبين عقب انتهاء مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

يخوض الفريق الكروى الأول للزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة دون راحة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهته المرتقبة أمام المريخ السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى ليبيا نظرا لعدم جاهزية ملعب بطل السودان.

الزمالك خاض مباراة مهمة بالأمس أمام سموحة ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة للدورى، ومن المقرر أن يعقد البرتغالى جيوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مران اليوم، يؤكد عليهم بضرورة تحقيق نقاط مباراة المريخ من أجل العودة لأجواء المنافسة على الصعود لدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا بعد الهزيمة المفاجئة في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف دون مقابل باستاد القاهرة.