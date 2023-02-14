شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن أمم أفريقيا للشباب المقامة فى مصر بمشاركة 12 منتخبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد أيام معدودات البطولة الافريقية للأمم للشباب مواليد 2003 والتي تقام على الأراضي المصرية ومن حرصنا على متابعينا نقدم لكم كل التفاصيل للبطولة التي ستقام من الفترة من 19 فبراير الحالي حتى 12 مارس القادم .

تعريف البطولة الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023 هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا .

ما هو نظام بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا؟

عادةً كانت هذه المسابقات تقام بنظام مجموعتين، لكن في هذه النسخة سيصل عدد المشاركين إلى 12 منتخبًا موزعين على 3 مجموعات .

ما هي المنتخبات المشاركة؟

يشارك في البطولة بجانب المنتخب المصري المضيف كل من نيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو.

ما هي مجموعة مصر في البطولة؟

ج: أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا

متى تنطلق البطولة؟

ج: من المقرر إقامة بطولة أمم أفريقيا للشباب في مصر بين 19 فبراير المقبل وحتى 12 مارس 2023، والمؤهلة بدورها لكأس العالم في أندونيسيا.

متي يبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة؟

ج: يبدآ المنتخب مبارياته يوم 19 فبراير بمواجهة موزمبيق في مباراة الافتتاح .

ما هي منتخبات المجموعتين الأخيرتين؟

ج: هناك مجموعتين غير مجموعة منتخب مصر، المجموعة الثانية ضمت اوغندا و افريقيا الوسطى و جنوب السودان و الكونغو ومقرها الإسماعيلية

والمجموعة الثالثة ضمت جامبيا و تونس و بنين و زامبيا .وتلعب مبارياتها على استاد الإسكندرية التاريخي .

كيف تتأهل المنتخبات للدورالثاني ؟

ج: من المقرر أن يتأهل أول وثاني وأفضل فريقين في المركز الثالث من دور المجموعات إلي دور ربع النهائي (دور الـ8).

سيتم خوض دور الـ8 من بطولة أمم إفريقيا بعد دور المجموعات، لتكون الخطوة الأخيرة من أجل التأهل إلى كأس العالم للشباب القادم، والذي سيتأهل له 4 منتخبات إفريقية.

يُذكر أنه من المقرر أن يتأهل الفرق الأربعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية إلى كأس العالم تحت 20 عامًا في إندونيسيا، خلال الفترة 20 مايو إلى 11 يونيو 2023

ما هي الملاعب التي تحتضن البطولة؟

ج: تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي وهي استاد القاهرة واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.

المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي ستضمن تواجدها في كأس العالم المؤجلة من 2021 إلى 2023 بسبب فيروس كورونا، والتي ستقام في إندونيسيا.

مجموعة منتخب مصر للشباب في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا

• مصر

• موزمبيق

• السنغال

• نيجيريا

• ستكون المباراة الافتتاحية لمسابقة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا في ستاد القاهرة الدولي يوم 19 فبراير القادم ، بين المنتخب المصري ونظيره الموزمبيقي.

• بعد ذلك ستواجه كتيبة محمود جابر، المنتخب النيجيري يوم 22 فبراير، ثم تختتم مباريات المجموعات بمباراة السنغال يوم 25 فبراير.

مواعيد مجموعة الإسكندرية والمنتخبات بها

تضم مجموعة الإسكندرية كلا من منتخبات تونس – جامبيا – بنين – زامبيا

ستفتتح لقاءتها على ستاد الإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الحالي حيث يفتتح منتخب تونس لقاءه الأول امام جامبيا في تمام الساعة الخامسة بينما يلعب منتخب بنين امام زامبيا في الثامنة مساءا

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا؟

قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية ستنقل مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا مجانًا عبر قنواتها المفتوحة للجماهير.