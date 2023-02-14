شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس يضم "كريستو" الأهلى استعداداً لـ أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنضم محمد الضاوى " كريستو " لاعب فريق الاهلى للقائمة النهاية لمنتخب تونس تحت 20 عاماً استعدادا لخوض مباريات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس ويتواجد منتخب نسور قرطاج ضمن المجموعة الثالثة رفقة كلًا من جامبيا وبنين إضافة إلى زامبيا و المقرر إقامة مباريتها على ستاد الاسكندرية .

وتُعد كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023 هي النسخة السابعة عشر بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا .

ومن المقرر أن يتأهل أول وثاني وأفضل فريقين في المركز الثالث من دور المجموعات إلي دور ربع النهائي (دور الـ8) لتكون الخطوة الأخيرة من أجل التأهل إلى كأس العالم للشباب القادم، والذي سيتأهل له 4 منتخبات إفريقية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي وهي استاد القاهرة واستاد الإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.