شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفرج عن المستحقات المتأخرة لضياء السيد ومحمد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صرف اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة لمعاوني كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وهما ضياء السيد ومحمد شوقي حيث حصل كلا منهما على 400 ألف جنيه.

وكان الثنائى ضياء وشوقي طالبا اتحاد الكرة أكثر من مرة بسداد المستحقات المتأخرة لهما، قبل أن يصرفها اتحاد الكرة لهما لغلق هذا الملف تماما.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، سداد مكافآت كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن لائحة مكافآت المنتخب الوطني بالجنيه المصري لذا سيتم إرسال مكافآت كيروش المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار، لإنهاء الأزمة الدائرة بين الاتحاد والمدير الفني البرتغالي بعدما وجه كيروش، رسالة مطالبة جديدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكان اتحاد الكرة قد خصم 25 ألف دولار من مستحقات كيروش في بطولة كأس أمم أفريقيا (2021)؛ بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب في لقاء دور ربع النهائي، وقرر بعدها اتحاد الكرة تسوية المستحقات المتأخرة لكيروش ومارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق وتم إرسال 9 آلاف دولار للأخير.