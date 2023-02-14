شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد| القنوات المفتوحة الناقلة لقمة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، عن طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونيخ الألماني، والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.
ويستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ
ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، تردد القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل أحداث قمة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، الليلة، وذلك عبر السطور التالية..
تردد قناة idman الأذربيجانية: 11169،
ومعامل الاستقطاب أفقي،
معدل الترميز 20400.
القمر الصناعي Azer space 46ْ E.
قناة Ard Das Erste HD الألمانية
التردد 11493
معامل الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 22000
القمر الصناعي Astra 19.2ْ E.
قناة ZDF الألمانية
التردد 11836
معامل الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي Astra 19.2ْ E.
قناة AZ الفضائية
التردد 11169
معامل الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
القمر الصناعي Azer space 46ْ E.
قناة IRIB TV3 الفضائية
التردد 11900
معامل الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500.
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3507
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ
وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.