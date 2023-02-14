شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد| القنوات المفتوحة الناقلة لقمة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، عن طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونيخ الألماني، والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، تردد القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل أحداث قمة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، الليلة، وذلك عبر السطور التالية..

تردد قناة idman الأذربيجانية: 11169،

ومعامل الاستقطاب أفقي،

معدل الترميز 20400.

القمر الصناعي Azer space 46ْ E.

قناة Ard Das Erste HD الألمانية

التردد 11493

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 22000

القمر الصناعي Astra 19.2ْ E.

قناة ZDF الألمانية

التردد 11836

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي Astra 19.2ْ E.

قناة AZ الفضائية

التردد 11169

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي Azer space 46ْ E.

قناة IRIB TV3 الفضائية

التردد 11900

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500.

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3507

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.