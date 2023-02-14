شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، ضيفًا على حساب نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره بايرن ميونيخ، مساء اليوم في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، على ملعب حديقة الأمراء معقل العملاق الباريسي.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، مواجهة الليلة ضد باريس سان جيرمان، بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - ماتيس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - جواو كانسيلو

خط الوسط: جنابري - ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش - ليروي ساني

خط الهجوم: توماس مولر - تشوبو موتينج.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.