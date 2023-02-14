شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ميلان بدوري الأبطال.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي توتنهام لخوض تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره ميلان، فى ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها أن تقام مساء اليوم الثلاثاء.

حيث يأمل توتنهام فى تحقيق الفوز فى مواجهة ميلان وصناعة الحدث، خاصة أن المباراة ستكون خارج الديار، مما يجعل تحقيق أي نتيجة إيجابية فى هذه المباراة، بمثابة وضع قدما فى الدور ربع النهائي من البطولة.

فى حين يسعي ميلان لتحقيق فوزا مريحا يسهل من مهمة الفريق فى مباراة العودة، والتى ستقام فى لندن، مطلع شهر مارس القادم، متسلحلا فى مواجهة الليلة بعاملي الأرض والجمهور.



موعد مباراة توتنهام وميلان القادمة

ومن المقرر أن يحل نادي توتنهام ضيفا ثقيلا أمام مضايفه ميلان اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من فعاليات دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة ميلان

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

فى خط الدفاع: كريستيان روميرو – إريك داير - بن ديفيز.

فى خط الوسط: إيمرسون رويال - أوليفر سكيب - ديان كولوسوفيسكي - إيفان بيرسيتش.

فى خط الهجوم: هيونغ مين سون - هاري كين - ريتشارليسون.