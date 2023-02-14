شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الليلة ضد نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان، نظيره فريق بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات دور الستة عشر من أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب كريستوف غالتييه، مواجهة الليلة ضد نظيره بايرن ميونيخ الألماني، بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش - سيرجيو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي

خط الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - فيتور فيريرا

خط الهجوم: نيمار - ليونيل ميسي - مبابي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب حديقة الأمراء معقل العملاق الباريسي.