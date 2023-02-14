شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة توتنهام فى دوري الأبطال.. تشكيل ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ميلان الإيطالي، لمواجهة نظيره توتنهام، فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، فى ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، فى المباراة التى من المقرر لها أن تقام اليوم الثلاثاء.

حيث يأمل ميلان فى إستعادة الثقة والعودة إلى الإنتصارات من جديد، بعد أن عاني الروسونيري مؤخرًا من تذبذب المستوي وتراجع النتائج، فى الإطار المحلي خلال الجولات الأخيرة السابقة.

فى حين يسعي توتنهام لتحقيق الفوز فى مواجهة ميلان وصناعة الحدث، خاصة أن المباراة ستكون خارج الديار، مما يجعل تحقيق أي نتيجة إيجابية فى هذه المباراة، بمثابة وضع قدما فى الدور ربع النهائي من البطولة.



موعد مباراة ميلان وتوتنهام القادمة.

ومن المقرر أن يستضيف نادي ميلان نظيره توتنهام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من فعاليات دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة توتنهام

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي بيولي، المدير الفني لميلان، مباراة توتنهام القادمة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: بيير كالولو، ماليك ثياو، سيمون كايير.

خط الوسط: أليكسيس ساليسميكر، ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أوليفييه جيرو، رافائيل لياو.