شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة توتنهام ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، استعداداته لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.

توقيت مباراة إنتر ميلان ضد توتنهام هوتسبير

ويلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة إنتر ميلان ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد إنتر ميلان

ومن المنتظر أن تُنقل أحداث مباراة إنتر ميلان ضد توتنهام، بصورة حصرية عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2 Premium، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة ميلان وتوتنهام في دورى أبطال أوروبا

وأسندت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على مجريات مباراة ميلان وتوتنهام للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.