شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات مباراة قمة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نظيره بايرن ميونيخ الألماني.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، على ملعب حديقة الأمراء معقل العملاق الباريسي.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة باريس سان جيرمان مع نظيره نادي بايرن ميونيخ، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وتنقل أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 1 Premium، حيث تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

وأسندت شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة قمة دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، للمعلق حسن العيدروس.