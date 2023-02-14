بشرط وحيد.. صحيفة: «فيفا» يوافق على قيد صفقات الزمالك الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم حصلوا على تأكيدات من الاتحاد الدولي "فيفا"، بشأن قدرة "الجبلاية" على قيد صفقات الزمالك الشتوية، في حالة زوال السبب الذي تسبب في تعليق قيد اللاعبين، وهو وجود مديونيات على النادي لصالح الاتحاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل اتحاد الكرة قوله إنه "تم التواصل اليوم هاتفيا مع أحد المسؤولين في فيفا، لمعرفة موعد الرد الرسمي على الخطاب الذي أرسلناه في الساعات الماضية للاستفسار عن مدى قانونية قيد صفقات الزمالك بعدما تم شرح كافة التفاصيل".

وتابع المصدر: "سيصل خطاب رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة ليؤكد على قدرة اتحاد الكرة على قيد صفقات الزمالك الشتوية، في حال زوال سبب تعليق قيدهم على السيستم ودفع المديونية بعدما قام مسؤولو الفريق الأبيض بوضع أسماء اللاعبين على السيستم قبل غلق باب القيد الشتوي".

وأضاف: "ينتظر مسؤولو اتحاد الكرة وصول خطاب رسمي من فيفا للإعلان رسميًا عن موقف قيد صفقات الزمالك، كما يستطيع اتحاد الكرة حماية موقفه من اعتراضات بعض الأندية وهو الأمر المتوقع حال قيد صفقات الزمالك بعد غلق بابا القيد".

يشار إلى أن اتحاد الكرة منع الزمالك من قيد صفقاته الشتوية الجديدة، إلا بعد سداد مديونيات الجبلاية المتأخرة لدى النادي الأبيض.